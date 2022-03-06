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Beyoğlu’ndaki görünmez kaza! 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Beyoğlu’ndaki görünmez kaza! 1’i ağır 3 kişi yaralandı

İSTANBUL Beyoğlu’nda aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, yol ayrımında önce refüje ardından ise trafik levhasına çarparak takla attı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 5.00 sıralarında Beyoğlu Bedrettin Mahallesi Refik Saydam Caddesi Karaköy yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ceylan’ın kontrolündeki 76 DC 646 plakalı Nissan Navara markalı pikap, yol ayrımında hızını alamayınca önce refüje ardından da trafik levhasına çarparak defalarca takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Araçta bulunan şoför Adem Ceylan, yanında bulunan Sinan Ceylan ve Nevruz Mankuli yaralı olarak araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sinan Ceylan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kazanın sebebine ilişkin çalışma başlattı.

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