BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Marcao: Oyuncuların tepki göstermesi gerekiyor

Marcao: Oyuncuların tepki göstermesi gerekiyor

Galatasaray'da Konyaspor maçının ardından Marcao, "Çok büyük bir takımı temsil ediyoruz. Oyuncuların tepki göstermesi gerekiyor." dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılarda defans oyuncusu Marcao açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIN TEPKİ GÖSTERMESİ GEREKİYOR"
"Çok fazla söyleyecek bir şey yok." diyen Marcao, "3 gün sonra Barcelona maçı var. Çok fazla pas hatası yaptık, ikili mücadeleleri kazanamadık. Bunları düzeltmeye çalışacağız. Çok büyük bir takımı temsil ediyoruz. Oyuncuların tepki göstermesi gerekiyor." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Domenec Torrent: İlk 20 dakikada maçı kaybettik
Domenec Torrent: İlk 20 dakikada maçı kaybettik
Akaryakıt fiyatları yükseldi! Depoda 200 lira fark oluştu
Akaryakıt fiyatları yükseldi! Depoda 200 lira fark oluştu
BM: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
BM: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
Türkiye 5 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 5 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Elon Musk'tan Rusya resti! Böyle bir şey yapmayacağım
Elon Musk'tan Rusya resti! Böyle bir şey yapmayacağım
Konyaspor, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti
Konyaspor, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti
Nilgün Belgün eşleri ilk eşi kim Nilgün Belgün kaç çocuğu var?
Nilgün Belgün eşleri ilk eşi kim Nilgün Belgün kaç çocuğu var?
Nilgün Belgün kaç yaşında kaç kere evlilik yaptı ilk eşi kimdir?
Nilgün Belgün kaç yaşında kaç kere evlilik yaptı ilk eşi kimdir?
Fenerbahçe'den hakem açıklaması: Endişeliyiz
Fenerbahçe'den hakem açıklaması: Endişeliyiz
Cem Belevi kaç yaşında aslen nereli sevgilisi kimdir?
Cem Belevi kaç yaşında aslen nereli sevgilisi kimdir?