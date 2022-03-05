Marcao: Oyuncuların tepki göstermesi gerekiyor

Galatasaray'da Konyaspor maçının ardından Marcao, "Çok büyük bir takımı temsil ediyoruz. Oyuncuların tepki göstermesi gerekiyor." dedi.

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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılarda defans oyuncusu Marcao açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIN TEPKİ GÖSTERMESİ GEREKİYOR"

"Çok fazla söyleyecek bir şey yok." diyen Marcao, "3 gün sonra Barcelona maçı var. Çok fazla pas hatası yaptık, ikili mücadeleleri kazanamadık. Bunları düzeltmeye çalışacağız. Çok büyük bir takımı temsil ediyoruz. Oyuncuların tepki göstermesi gerekiyor." dedi.