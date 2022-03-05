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Konyaspor, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti

Konyaspor, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu ve 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Konyaspor ile Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konyaspor 2-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ahmed Hassan, 21. dakikada Rahmanovic kaydetti.

4 maç sonra kazanan Konyaspor, puanını 52'ye çıkardı ve ikinciliğini sürdürdü. İki maç sonra kaybeden Galatasaray ise 35 puanda kaldı.

Konyaspor gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Galatasaray ise derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek.

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