Nilgün Belgün gençliği nasıldı kaç yaşında evlendi? Nilgün Belgün kaç çocuğu var?

Sevilen oyunculardan biri olan Nilgün Belgün iş hayatı kadar özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri. 68 yaşında olan Nilgün Belgün 4 ke resmi evlilik yaptı. İlk evliliğini 19 yaşındayken Abdullah Şahin ile yaptı, Oylum adında bir kızı oldu. 2. evliliğini İlhan Gencer ile yaptı Merve adında bir kızı oldu. 3. evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı.

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Sevilen ve başarılı oyuncu Nilgün Belgün bu akşam Kanal D ekranlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Programa henüz 19 yaşındayken evlendiği ilk eşi Abdullah Şahin ile katılacak olan Nilgün Belgün iş hayatındaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde olan isimlerden birisi.

Sık sık aşk hayatı ile konuşulan Nilgün Belgün 4 kez evlilik yaptı. İlk evliliğini daha 19 yaşındayken tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten 1973 yılında Oylum Şahin adında bir kızı oldu. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer oldu. Bu evlilikten de Merve Gencer (d.1981) adında bir kızı var. Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı. Son olarak Nilgün Belgün, müzisyen Bekir Ünlüataer ile birliktelik yaşıyor.

Nilgün Belgün kimdir: Nilgün Belgün, 18 Mart 1953 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Atilla Belgün'dür. Çocukluğu Büyükada'da geçti.

Özel Şişli Lisesi'nde okudu. İstanbul Belediye konservatuarı Şan ve Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1973 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda "Haneler" oyunuyla profesyonel oyuncu oldu. Daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu,Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Gencay Gürün gibi topluluklarda çalıştı.

İlk evliliğini 19 yaşındayken Abdullah Şahin ile yaptı, Oylum adında bir kızı oldu

Birçok sinema filmi ve dizi filmlerde rol aldı. 1990 yılında "Bir Başka Gece" adlı Tv. proğramındaki "Darbukatör Bayram" skeçinde oynadığı "Gülpembe" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı.

"İşte Müzik İste Eğlence", "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı.

1993 yılında Milliyet Gazetesi yılın en iyi Tv - Komedi Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.

3 yıl boyunca, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği ile birlikte tüm Türkiye genelinde "Kadını Bilinçlendirme" kampanyasında çalışmalar yaptı. Ayrıca, Parkinson hastalığıyla ilgili de 2 yıl boyunca sağlık çalışmalarında yer aldı.

Nilgün Belgün, bir dönem kendinden yaşça küçük müzisyen Bekir Ünlüataer ile birliktelik yaşamıştı.

Nilgün Belgün, müzisyen Bekir Ünlüataer ile birliktelik yaşıyor.

Tiyatro İstanbul'da oynadığı "Tepetaklak" oyunuyla yılın en iyi komedi kadın oyuncusu olarak 8 tane ödül aldı.

TV 8'de "Hafta İçi Hergün Nilgün Belgün" adlı sabah programını yaptı.

4 kez evlenen Nilgün Belgün'ün Oylum ve Merve adında iki kız çocuğu vardır.

Nilgün Belgün İlk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin (d. 13 Şubat 1973) adında kızı var. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'den Merve Gencer (d.1981) adında bir kızı var.

Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı. Son olarak Nilgün Belgün, müzisyen Bekir Ünlüataer ile birliktelik yaşıyor.