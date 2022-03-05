Fatih Erbakan tavrını açıkladı: ikinci turda Tayyip Bey ile karşısında başka bir aday olursa

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde "Mesela Sayın Kılıçdaroğlu aday olurken, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz" dedi.

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2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, partilerin de seçim hazırlıkları hızlanmaya başladı.

İttifak dışında kalan partilerin seçim döneminde nasıl tavır takınacakları merak konusu olurken, dikkat çeken bir açıklama Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi.

Karşısındaki adaya bakılacak

Ankara Masası kanalında Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Erbakan, "Diyelim ki ilk turda cumhurbaşkanı seçilemedi. Seçimin ikinci tura kalması halinde hangi ittifaktan yana tavır koyarsınız?" diye soruldu.

Erbakan ise yanıt olarak "İkinci turda Tayyip Bey ile karşısında başka bir aday olursa, oradaki adayın yapısına, vaatlerine ve çizgisine bakmak lazım. Ancak tabii mesela Sayın Kılıçdaroğlu aday olurken, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz" dedi.

Öte yandan Erbakan, bugün partisinin Antalya’da bir otelde gerçekleştirilen Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı’nda ittifaklara ilişkin açıklamalarda bulundu.