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ÖSYM sınavlarında HES kodu zorunluluğu kalkıyor mu? Başkan Halis Aygün'den açıklama

ÖSYM sınavlarında HES kodu zorunluluğu kalkıyor mu? Başkan Halis Aygün'den açıklama

HES kodu ve aşı ya da PCR testi şartının kaldırılmasının açıklanması sonrası ÖSYM sınavlarında ne olacağı merak konusuydu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularında zorunlu olan HES kodu uygulamasının kaldırılacağını bildirdi.

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ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sistemi'nden "http://ais.osym.gov.tr" kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncellemelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Başvuru sistemlerinin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacağını kaydeden Aygün, "Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir. Başvurularınızın hayırlı olmasını temenni eder, şimdiden başarılar dilerim" ifadesini kullandı.

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