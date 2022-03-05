Tabipler Birliği'nden maske protestosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kamuoyuna açıkladığı maske kullanımı konusunda yeni uygulamalar, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin tepkisini çekti.

Abone ol

Denizli'de hekimlerin özlük hakları ve Beyaz Görev etkinliklerini görüşmek için toplanan konsey üyeleri, alınan kararları protesto etti, saatler süren toplantıyı maske ile gerçekleştirdi.

Önlemler artırılmalı

Denizli'deki toplantıya Merkez Konsey 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter Vedat Bulut, kurul üyeleri, Rıza Hakan Erbay, Onur Naci Karahancı, Alican Bahadır, Kazım Doğan Eroğulları ve Denizli Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kurul üyeleri alınan yeni kararları da görüştü. Bulut, yeni düzenlemelerin halk sağlığı açısından uygun olmadığını, aksine önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kurul üyeleri Türkiye'deki aşılama oranlarının süratle yükseltilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Toplantıda ayrıca 14 Mart sürecine ilişkin görüşler de paylaşıldı. 13 Mart'ta gerçekleştirilecek ‘Beyaz Yürüyüş' ve 14 Mart'ta gerçekleştirilecek ‘Beyaz Görev' etkinlikleri ile ilgili planlama gerçekleştirildi.