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Silah listesi basına sızdı ABD Ukrayna'yı şehir savaşına hazırlamış aralık ayından beri...

Silah listesi basına sızdı ABD Ukrayna'yı şehir savaşına hazırlamış aralık ayından beri...

Amerika'nın Ukrayna'ya gönderdiği silah listesi sızdı. Belgeye göre Pentagon aralık ayından itibaren uçaklara karşı roketlerin yanı sıra, çok sayıda piyade tüfeğini Ukrayna'ya teslim etti. Belgeler ABD'nin çatışmaların şehir savaşına dönüşeceğini öngördüğünü de gösteriyor.

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The Washington Post tarafından haberleştirilen silah teslim evraklarına göre ABD, uzun süredir Ukrayna'ya ciddi silah sistemleri gönderiyor. İletilen silahlar arasında uçaklara karşı füzelerin yanı sıra önemli sayıda piyade silahı da var.

Listeye göre, aralık ayı başlarında Pentagon Ukrayna'ya, bomba imha uzmanı donanımlarının yanı sıra, pompalı tüfekler, şehir için çatışmalara uygun silah sistemleri ve özel kıyafetler gönderdi.

Geçen hafta boyunca Biden yönetimi, ilk kez bu ülkeye Stinger uçaksavar füze sistemleri göndererek ve Kiev'in tanklara karşı savunmasını güçlendirdi. Javelin füzeleri ve ve zırhlı araçlara karşı diğer mühimmat tedarikini daha da artırarak sevkiyatı sürdürdü. 

Gazetenin yorumuna göre,  ABD yönetimi, her ne kadar Ukrayna'ya silahlı birlik göndermese de, bu ülkeye önemli miktarda silah iletti.

Ukraynalı direnişçiler işgali yavaşlatmayı başarmış olsa da, Rus kuvvetleri kentsel alanlarda baskı yaparak önemli mevziler kazanıyor. Başkent Kiev ve Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Kharkiv, yoğun bombardımana maruz kaldı. Rus birlikleri ayrıca Azak Denizi'ndeki stratejik liman kenti Mariupol'a yaklaşıyor ve Kırım'dan Ukrayna'nın diğer büyük liman kenti Odessa'ya doğru baskı yapıyor.

Şehir savaşı hazırlığı
Pek çok uzman, Moskova'nın kilit şehirler üzerinde kontrol sağlayabilmesi durumunda savaşın bir sokak savaşına dönüşeceğini söylüyor. Sevkiyat listesi, Biden yönetiminin Ukrayna'nın çok yönlü bir işgal için kendisini silahlandırması gerekeceğini tahmin ettiğini gösteriyor.

Habere göre, Biden yönetimi, son birkaç gün içinde Ukrayna'ya, Rus uçaklarını hedef almaları için omuzdan atılır Stinger taşınabilir hava savunma sistemlerini veya MANPADS gönderdi. Bunlar, 2018'den beri Ukrayna'ya askeri yardımın ana unsurunu oluşturan Javelin füzelerine ek olarak gönderildi.

Üst düzey bir savunma yetkilisine göre, şubat ayı sonlarında onaylanan 350 milyon dolarlık askeri yardımın yaklaşık 240 milyon doları şimdiden Ukrayna'ya transfer edildi.

Haberdeki diğer bilgiler şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlayan 14 ülkeden biri. Diğer ülkelerin transferleri, zırh ve uçaksavar sistemlerini içeriyor. Üst düzey savunma yetkilisi, geçen yıl ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla askeri yardım taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

The Post'un haberleştirdiği listeye göre, havan radarları, güvenli haberleşme üniteleri, elektronik ekipman, tıbbi ekipman, en az dokuz  devriye botu ve 5 Mi-17 nakliye helikopteri de ABD tarafından Ukrayna'ya sağlandı.

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