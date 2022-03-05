Ukrayna'da dünyanın en büyük uçağı imha edilmişti Antonov An-225'in görüntüsü ortaya çıktı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. günde devam ediyor. Ukraynalı uçak üreticisi Antonov'un fabrika havaalanı olan Kiev Gostomel Havalimanı da çatışmalardan etkilendi. Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov AN-225 Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa kurban gitti.