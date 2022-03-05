Ukrayna'da dünyanın en büyük uçağı imha edilmişti Antonov An-225'in görüntüsü ortaya çıktı
Rusya - Ukrayna savaşı 10. gününde bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusunun, Kiev Gostomel Havaalanında bulunan dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 Mriya'nın Rusya tarafından vurulmasının ardından uçağın enkazından görüntüler ortaya çıktı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. günde devam ediyor. Ukraynalı uçak üreticisi Antonov'un fabrika havaalanı olan Kiev Gostomel Havalimanı da çatışmalardan etkilendi. Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov AN-225 Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa kurban gitti.
25-26 Şubat tarihinde yaşanan çatışmalar sırasında vurulan uçağın yandığı sırada çekilen görüntü ortaya çıkmıştı.
Rus ordusunun Hostomel Havalimanı'na saldırısında bulunduğu hangar isabet alan Antonov AN-225'in enkaz görüntüleri bu sabah ortaya çıktı.
Antonov AN-225, daha yük taşımacılığı kapsamında defalarca İstanbul Havalimanına gelmişti. Gerçekleştirdiği teknik inişin ardından uçak Kiev'e dönmüştü. Uçak havacılık meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyordu.