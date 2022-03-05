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Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı görüntüler gündem oldu

Rus yanlılığıyla tanınan Ukrayna milletvekili Nestor Sufriç, askeri pozisyonları fotoğrafladığı ve Rus güçlerine gönderdiği sırada suçüstü yakalandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırının 10. gününe girilirken, Ukraynalı bir milletvekili casusluk yaparken yakalandı. 

Rusya yanlısı olarak da bilinen Nestor Sufriç, Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını fotoğrafladığı ve Rusya’ya gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Şufriç'in gözlerinin bantlandığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Tartışma programlarında boy gösteriyordu
Daha önce çıktığı tartışma programlarında Rus yanlısı söylemleri nedeniyle gazeteciler tarafından darp edilen Nestor Sufriç, savaşta Rusya'ya yardım ederken yakalanarak gözaltına alındı. 

Üstünden 2 tüfek 3 tabanca çıktı
Ukrayna birliklerinin konuşlandırıldığı yerleri görüntülerken yakalanan Sufriç'in yanında 2 hafif makineli tüfek ve 3 tabanca bulunurken, üstünden çok sayıda telsiz ve telefon ile pasaportlar çıktığı belirtildi.

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