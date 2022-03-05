Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna lideri Zelenskiy için iddia!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna lideri Zelenskiy için iddialarda bulundu. Lavrov yaptığı son açıklamasında Zelenskiy'nin NATO ile Rusya'yı arasında bir çatışmaya kışkırtmaya çalıştığını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin NATO ile Rusya arasında çatışma kışkırtmaya çalıştığını belirtti.

"Sayın Zelenskiy'nin sürekli kızgınlık dolu açıklamaları iyimserlik katmıyor” diyen Lavrov, Ukrayna liderinin NATO’nun uçuşa kapalı bölgeye istekli olmaması üzerine yaptığı son açıklamayı hatırlattı:

“Hamilerine biraz kaba davrandı ve onları eylemsizlikle suçladı. Ve şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Onun umduğu gibi NATO'nun onu savunmamasına çok üzüldüyse, demek ki çatışmanın müzakereler yoluyla değil, bu hikayeye NATO'yu dahil ederek çözülmesini umuyordu. Demek ki hala çatışmayı kışkırtma eğiliminde.”

Ukrayna bahaneler buluyor Ayrıca Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler konusunda Kiev’den henüz yeni bir tarih almadıklarını belirtti. Lavrov, “Ukrayna, Rusya ile bir sonraki müzakere turunun başlamasını ertelemek için sürekli bahaneler buluyor. Rus heyet, hala Ukrayna'dan bilgi bekliyor. Şimdi durum garip görünüyor.” dedi.

Kremlin yaptırımlarla dalga geçti: Dünya Rusya'yı izole etmek için fazla büyük

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünyanın, Avrupa ve ABD’nin herhangi bir ülkeyi izole edebilmesi için fazla büyük olduğunu, Rusya’dan ayrılan yabancı şirketlerin de geri döneceklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yönelik uygulanan kapsamlı yaptırımları değerlendirdi.

Batılı ülkelerle Rusya arasındaki ilişkilerin yaptırımlarla gerilediğini vurgulayan Peskov, “Ancak bu, Rusya'nın izolasyonu anlamına gelmez. Dünya, Avrupa ve ABD’nin herhangi bir ülkeyi, özellikle de Rusya kadar büyük bir ülkeyi izole edemeyeceği kadar fazla büyüktür.” dedi.

Peskov, ABD’nin Rus petrolüne yönelik yasaklar getirebileceği iddialarını da değerlendirerek, “Bu küresel enerji piyasalarını oldukça sarsabilecek bir durum. Bu oldukça ciddi sonuçlara yol açar." diye konuştu.