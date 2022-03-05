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Zara'nın da bulunduğu Inditex grubu da Rusya'dan çekiliyor!

Zara'nın da bulunduğu Inditex grubu da Rusya'dan çekiliyor!

İspanyol tekstil firması Inditex, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'yı boykot ederek, bu ülkedeki ticari faaliyetlerini geçici olarak sonlandırma kararı aldı.

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Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties, Stradivarius markalarını bünyesinde bulunduran Inditex, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Inditex'in, dünyada en yoğun faaliyet gösterdiği ülkelerden biri olan Rusya'da 502 mağazası bulunuyor.

Öte yandan, diğer İspanyol konfeksiyon perakendecisi Tendam da (Cortefiel) Rusya'daki 50 mağazasını geçici kapatma kararı aldığını açıkladı.

Son bir hafta içinde Rusya'ya karşı boykot kararı alan uluslararası firmalar arasında Mango, H&M, Ikea, Volkswagen, Nike, Apple, Volvo, Daimler, Netflix, Disney, MSC ve Maersk de bulunuyor.

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