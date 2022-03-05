BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
HABER /  DÜNYA

Rus gazeteci Bershidsky: Ruslar Almanların yaşadığını yaşayacak

Rus gazeteci Bershidsky: Ruslar Almanların yaşadığını yaşayacak

Berlin'de çalışan Rus gazeteci Leonid Bershidsky, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle "Rusya vatandaşlarının tıpkı 2. Dünya Savaşı sonrasında Alman vatandaşlarının yaşadığı gibi çeşitli sonuçlar yaşayacağını" belirtti. 

Abone ol

Bershidsky'in Bloomberg için kaleme aldığı yazıda, "Bu kıyaslama birçok kişiye abartılı gelebilir. Naziler çok büyük bir soykırım yaptı, birçok farklı ülkenin şehirlerini yerle bir etti, ölüm kampları kurdu. Denese de Putin'in Hitler seviyesinde katliam manyaklığına ulaşması zor" yazan Bershidsky, "Ancak artık 1940'larda değil 2022'deyiz. Putin'in savaş suçları sosyal medyada anında kayda geçiyor. Küresel seviyede de insanların hassasiyeti değişti; Sivil hedefler ne kadar kısıtlı olsa da yerleşim birimlerinin vurulması artık kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

Bershidsky, Rusya savaşı kazansa bile Ukrayna ve Rusya'dan farklı ülkelerde yaşanan birçok Rus vatandaşının olanlardan sorumlu tutulacağını belirtti. 

2014 yılında Kırım'ın ilhakına tepki olarak Rusya'dan ayrıldığını belirten Bershidsky, "Tüm yapılanlara karşı olmamın bir anlamı yok. Tepkimi göstermek için yeteri kadar çaba göstermemekten sorumluyum. Ben mücadele etmek yerine kaçtım. Bu beni sorumlu yapar. Şu an panik içinde Rusya'dan kaçmaya çalışanlar da paylaştığımız sorumluluktan kaçamaz"yazdı.

Nazi Almanyası 2. Dünya Savaşı'nı kaybettikten ve Nasyonel Sosyalist Hitler rejimi devrildikten sonra birçok Almanın, "Ben Nazileri desteklemedim" dediğini hatırlatan yazar, psikiyatristler Alexander ve Margarete Mitscherlich'in bu insanların rejimin suçları için yas tutamadığını, aslında kendi kaybettikleri şeyler sebebiyle üzgün olduğunu söylediğini belirtti.

Bershidsky, Rusya'dan kaçanların yeni ülkelerinde mikro saldırganlıklara uğrayabileceğini, Rus çocukların yeni okullarında zorbalığa maruz kalabileceğini ifade etti.

Bershidsky, Rusların asıl ödeyeceği bedelin ise enkazın altından sıfırdan bir ülke inşa etmek olacağını belirtti:

"Sıfırdan da başlamayacağız, komünizm sonrası inşa etmeye çalıştığımız ülkeden arta kalan bir enkazın altından başlayacağız. Duvarların yıkıldığı ve dünyanın bizi kucaklıyor gibi göründüğü 1991'den günümüze gelen süreç bizi bu noktaya getirdi: Harkov kaldırımlarında füzeler var, Kiev sokaklarında patlamalar duyuluyor, mülteci trenleri hüznü Batı'ya taşıyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Zara'nın da bulunduğu Inditex grubu da Rusya'dan çekiliyor!
Zara'nın da bulunduğu Inditex grubu da Rusya'dan çekiliyor!
ÖSYM sınavlarında HES kodu zorunluluğu kalkıyor mu? Başkan Halis Aygün'den açıklama
ÖSYM sınavlarında HES kodu zorunluluğu kalkıyor mu? Başkan Halis Aygün'den açıklama
Benzin ve motorine büyük zam yolda akaryakıtta yeni zammın günü belli oldu
Benzin ve motorine büyük zam yolda akaryakıtta yeni zammın günü belli oldu
Tabipler Birliği'nden maske protestosu
Tabipler Birliği'nden maske protestosu
Kremlin yaptırımlarla dalga geçti: Dünya Rusya'yı izole etmek için fazla büyük
Kremlin yaptırımlarla dalga geçti: Dünya Rusya'yı izole etmek için fazla büyük
Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı görüntüler gündem oldu
Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı görüntüler gündem oldu
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: Türkiye dünyada ilk üçte
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: Türkiye dünyada ilk üçte
Silah listesi basına sızdı ABD Ukrayna'yı şehir savaşına hazırlamış aralık ayından beri...
Silah listesi basına sızdı ABD Ukrayna'yı şehir savaşına hazırlamış aralık ayından beri...
Rusya Ukrayna savaşında haberler peş peşe geliyor Zaporijya nükleer santrali el değiştirdi
Rusya Ukrayna savaşında haberler peş peşe geliyor Zaporijya nükleer santrali el değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme İbrahim Kalın duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme İbrahim Kalın duyurdu