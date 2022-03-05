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Rusya lideri Putin'den flaş açıklama: Zor bir karardı, en baştan söyledim

Rusya lideri Putin'den flaş açıklama: Zor bir karardı, en baştan söyledim

Rusya lideri Putin, Ukrayna'ya düzenledikleri askeri operasyon için "En baştan da söyledim, hala aynı fikirdeyim zor karardı." dedi. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'nın da bulunduğu Birleşmiş Milletler'in daimi 5 temsilcisini kastederek söylediği 'Dünya beşten büyüktür' sözünü "Dünya batıdan büyüktür" diyerek kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da özel operasyon düzenleme kararını ‘zor bir karar’ olarak tanımladı.

Rus havayolu şirketlerinin kadın çalışanları ile buluşan Putin, Ukrayna’daki özel operasyonun amaçları ile ilgili soruları yanıtladı.
Putin, “Bunu daha operasyonun başında söylemiştim ve bu karar alınmadan önce de söylemiştim. Şüphesiz zor bir karardı” diye konuştu.

Putin operasyonlar için "Her şey plana uygun gidiyor. Askeri alt yapıyı yok etme çalışması neredeyse tamamlandı" dedi

Uçuş yasağı çağrıları için de "Uçuş yasağını müdahale sayarız. Başka bir ülke karar alırsa doğrudan katılım sayılır" dedi.

Putin konuşmasında "Dünya batıdan büyüktür" cümlesini kullandı. Putin geçtiğimiz yıllarda kendisine sorulan "Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' görüşüne katılıyor musunuz?' sorusuna ise 'Hayır' yanıtını vermişti.

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