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Abdullah Şahin kimdir kaç yaşında aslen nereli? Abdullah Şahin filmleri

Abdullah Şahin kimdir kaç yaşında aslen nereli? Abdullah Şahin filmleri

Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de bir döneme damga vuran komedi filmlerinde oynayan başarılı isim Abdullah Şahin olacak. Peki ilk evliliğini Nilgün Belgün ile yapan bir Oya adında bir kızı olan Abdullah Şahin kimdir, kaç yaşında, filmleri hangisi?

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Her cumartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri de Abdullah Şahin olacak. Birçok film ve dizide rol alan usta oyuncu Abdullah Şahin sayısız tiyatro oyununda da hem rol aldı hem de yazdı. Peki ilk evliliğini Nilgün Belgün ile yapan bir Oya adında bir kızı olan Abdullah Şahin kimdir, kaç yaşında, filmleri hangisi? 

1948 İstanbul doğumlu olan Abdullah Şahin, İstanbul Belediye Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. 1982 yılında ortaklarıyla beraber tiyatro kurdu. 1983 yılında ortaklarından ayrılarak Nokta Tiyatrosu'nu kurdu.83 yılından beri Nokta Tiyatrosu'nu yönetiyor. Abdullah Şahin, 1972 yılından itibaren Şehvet Kurbanı, Kazım'a Bak Kazım'a, Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül, Süper Şamata, Mandıra Filozofu İstanbul, Seksenler, Deli Aşk, Hayaletler gibi birçok film ve dizide yer almıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Yönettiği Bazı Tiyatro Oyunları:

Şaşkın / Oyuncu / Yönetmen

Yönetmeni Olduğu Filmler.

Süper Şamata (Sinema Filmi 2000)

Mülayim Üçüz Doğurdu (TV Filmi 1995)

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Hayaletler (Sinema Filmi 2020)

Deli Aşk (Sinema Filmi 2017)

Aşka Geldik (Sinema Filmi 2017)

Seksenler (Gazanfer, TV Dizisi 2016-2017)

Mandıra Filozofu İstanbul (Cumhur, Sinema Filmi 2014)

Ateşteki Kağıtlar (İmpala, Sinema Filmi 2012)

Ispanaktan Nağmeler (Sinema Filmi 2005)

Süper Şamata (Sinema Filmi 2000)

Mülayim Üçüz Doğurdu (TV Filmi 1995)

Belalı Gelin (Video 1988)

Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül (Nokta, Sinema Filmi 1985)

Güldürme Beni (Nokta, Sinema Filmi 1984)

Yapışık Kardeşler (Banker BireBeş//Nokta, Sinema Filmi 1981)

Uyanık Aptallar (Nokta, Sinema Filmi 1981)

Şaşkın Milyoner (Nokta, Sinema Filmi 1980)

Nokta İle Virgül Paldır Küldür (Nokta, Sinema Filmi 1979)

Kolombo Şakir (Kuyumcu, Sinema Filmi 1976)

Ah Ne Güzel Nane Şekeri (Tarık, Sinema Filmi 1976)

Kazım'a Bak Kazım'a (Sinema Filmi 1975)

Evde Kalmış Kızlar (Mesut, Sinema Filmi 1975)

Amigo Hüsnü (Ömer, Sinema Filmi 1975)

Zambaklar Açarken (Sinema Filmi 1973)

Şehvet Kurbanı (Cahit'in İş Arkadaşı, Sinema Filmi 1972)

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