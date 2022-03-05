Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği! Peş peşe görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın da Rusya lideri Putin ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.