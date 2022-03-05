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Meclis'te yumruk yumruğa kavga! Oturuma ara verildi

Meclis'te yumruk yumruğa kavga! Oturuma ara verildi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel arasında yumruklaşma yaşandı. Diğer vekiller, iki ismi ayırmakta güçlük çekerken TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.

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Meclis Genel Kurulu'nda, milletvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

Meclis'te ortalık karıştı
CHP'nin "gayrimenkul, şirket, arazi alan yabancıların durumları" ile ilgili araştırma önergesinin oylamasından hemen önce Genel Kurul'da kavga çıktı. CHP'li Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşmasında "sataşma" olduğu gerekçesiyle söz istedi. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Cahit Özkan'ın konuşmasında sataşma olmadığını öne sürerek, Özel'in söz istemesine tepki gösterdi. Bülbül, bu durumun sürekli olduğunu ifade ederek, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan buna izin vermemesini istedi.

Yumruklaşma yaşandı
Bülbül'ün konuşması sırasında CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşandı. Bu sırada, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bulundukları sıralardan birbirlerinin üzerine yürüyerek, yumruklaştı. Yılmaz ve Gökçel'i, diğer milletvekilleri araya girerek ayırdı.

Birleşime ara verildi
Yaşanan kavga üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından CHP'nin grup önerisinin oylaması yapıldı ve öneri kabul edilmedi.

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