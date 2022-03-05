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Giresunspor, Rizespor'u kendi sahasında yendi

Giresunspor, Rizespor'u kendi sahasında yendi

Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

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Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor ise Giresunspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Giresunspor 2-1 kazandı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Chiquinho penaltıdan, 48. dakikada Traore kaydetti. Çaykur Rizespor'un golü ise 14. dakikada Pohjanpalo'dan geldi.

Giresunspor bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı. Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı.

Giresunspor gelecek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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