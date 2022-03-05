Türkiye 5 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Koronavirüs nedeniyle 5 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 32 bin 389 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 174 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 174 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 57 bin 894 hasta taburcu olurken bugün 360 bin 353 test yapıldı.

2. doz aşılama oranı yüzde 85,15 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,98 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,15 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 972 bin 393 doza yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 52 milyon 855 bin 984 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 710 bin 714 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 855 bin 894 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 265 bin 458 kişiye aşı yapıldı.