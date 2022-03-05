Domenec Torrent: İlk 20 dakikada maçı kaybettik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Birçok maçı kazanacağız, bazı maçları da kaybedeceğiz" dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Konyaspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Domenec Torrent yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İkinci yarıda ilk yarıdan çok daha iyi oynadık. Ancak 19 dakika içinde 2 gol yemek, biraz zor. Bu tarz takımlara karşı, ilk dakikalarda çok daha konsantre şekilde sahaya çıkmamız gerekiyor."

"Birçok maçı kazanacağız"

"Birçok maçı kazanacağız, bazı maçları da kaybedeceğiz. Bu, gerçeklerin bir parçası. İlk geldiğimizde karışık bir durumdaydık, yavaş yavaş o durumdan çıktık. Şu andan sonra, her maça kazanmak için çıkacağız."