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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu!

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu!

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ülkeler yaptırımlarını arka arkaya açıklarken, bu durum savaş halinde olan iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat artışına sebep oldu. Sosyal medya üzerinden vatandaşlar tepkilerini gösterdi.

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Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ülkeler yaptırımlarını arka arkaya açıklarken, bu durum savaş halinde olan iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat artışına sebep oldu. Marketlerde 5 litrelik yağ fiyatları 350 liraya çıkarken, 18 litrelik 1 teneke yağ fiyatı ise 964 lirayı buldu.

Fiyatların artacağı endişesiyle marketlere akın ettiler
Öte yandan fiyatlara daha da zam geleceği düşüncesiyle marketlere akın eden vatandaşlar, büyük yoğunluk ve kuyruklar oluşturdu. O anlar bazı müşteriler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyanın gündeminde yağ fiyatları var
Yağ fiyatlarındaki artış sosyal medyada da gündem oldu. #Yağfiyatları ve #5litre etiketleri gün boyunca Twitter gündeminde yer alırken, vatandaşlar konuyla ilgili düşüncelerini de dile getirdiler.

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