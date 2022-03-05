İstanbul'a kar geri dönüyor! Hava bir anda soğuyacak
Meteoroloji'nin son verilerine göre hafta başından itibaren sıcaklıklar düşecek ve Türkiye yeni yağışlı havanın sistemi altına girecek. İstanbul'da da ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı yeniden görülecek.Abone ol
İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan Kar yağışı kente dönüyor. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi ve megakentte kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim" mesajını paylaştı.
Meteoroloji'den hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli tahmin haritasında da sıcaklıkların hafta başından bu yana düşeceği görülüyor. İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 0 dereceye kadar düşerken kentte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İşte 5 günlük hava durum raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
DENİZLİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu