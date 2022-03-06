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Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye sert uyarı! Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak...

Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye sert uyarı! Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak...

UKRAYRA- Rusya savaşı sonrası zincir marketlerde sıvı yağ fiyatları katlanıp, vatandaş yağ için uzun kuyruklar oluşturup bir teneke yağ kapabilmek için adete birbirini ezdi. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, o görüntülere "Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur" diye isyan etti.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, fahiş fiyatlar üzerinden zincir marketlere tepki göstererek, "Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur." dedi.  Tayyar, marketlerdeki ayçiçeği yağı üzerinden gelen tepkileri değerlendirerek partisine çözüm çağrısında bulundu. 
 
Tayyar'ın paylaşımı şöyle: "Zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı fahiş fiyat, stok tartışması? Vatandaşın ne kusuru var? Neyi, niye boykot etsin? Önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim. Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur."

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