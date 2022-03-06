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Ukrayna'da Rus casusu müzakereci öldürüldü! 'Casus milletvekili' tutuklandı

Ukrayna'da Rus casusu müzakereci öldürüldü! 'Casus milletvekili' tutuklandı

Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için kurulan müzakere masasında casus şoku! Ukrayna heyetindeki müzakereci Denis Kireev'in, Rusya casusu olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınmak istenen Kireev, güvenlik güçleriyle çatışmaya girince öldürüldü. Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna sokaklarında casusluk yaparken suçüstü yakalandı.

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Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ilk toplantısına da katılan Ukrayna heyeti üyesi diplomat Denis Kireev'e, Rusya adına casusluk yaptığı suçlaması yapıldı. Ukrayna Milletvekili Oleksandr Dubinskiy, Kireev'in tutuklanması sırasında Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Ukrayna Gizli Servisi tarafından gözaltına alınmak istenen Kireev direnişe geçti. İstihbarat Servisi elemanlarıyla çatışmaya giren Kireev'in, açılan ateş sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Nusya-Ukrayna müzakerelerinin ilk turunda diplomat Denis Kireev...

Rus yanlısı milletvekili casusluk yaparken yakalandı
Öde yandan Rus yanlılığıyla tanınan Ukrayna milletvekili Nestor Sufriç casusluk yaparken suçüstü yakalandı. Daha önce çıktığı tartışma programlarında Rus yanlısı söylemleri nedeniyle gazeteciler tarafından darp edilen Nestor Sufriç, savaşta Rusya'ya yardım ederken yakalanarak gözaltına alındı. 

Ukrayna birliklerinin konuşlandırıldığı yerleri görüntülerken yakalanana Sufriç'in yanında 2 hafif makineli tüfek ve 3 tabanca bulunurken, üstünden çok sayıda telsiz ve telefon ile pasaportlar çıktığı belirtildi.

Rusya casusu diye şehir meydanına bağlandı
Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv kentinde casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil bantla direğe bağlandı. Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darp edilmesi dikkat çekti.

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