Ukrayna'da sinema saloları silah eğitim merkezi oldu! Rusya vurmasın diye heykeller ambalajla kaplandı
RUSYA Ukrayna savaşı tüm hızıyla sürerken Ukraynalı siviller her yeri silahlı eğitim sahasına çevirdi. Öte yandan Rusya'nın heykellere zarar vermemesi için tarihi değeri oan heykeller ambalajlarla kaplandı...
Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da, Lviv kentinde saldırılara karşı hazırlıklar devam ediyor. Kentteki sinema salonunda sivillere silah eğitimi verilirken, belediye binası dışındaki heykellerin ambalajlar ile kaplandığı görüldü.
Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da, Lviv kentinde saldırılara karşı hazırlıklar devam ediyor. Belediye binası dışındaki heykellerin ambalajlar ile kaplandığı görüldü.
Kentteki sinema salonunda sivillere silah eğitimi verilirken, siviller Ukrayna ordusuna kamuflaj, askeri kıyafet ve malzeme dikerek, destek veriyor.
Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Harkiv’de bugün insani yardım koridorunun açılabileceğini bildirdi.