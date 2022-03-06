Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış

RUSYA -Ukrayna savaşı sürerken, Ukrayna'nın Rusya'ya direnmesinin arkasındaki sır perdesi de yavaş ya.vaş aralanıyor. Pentagon’un belgeleri basına sızdı. Buna göre ABD, aralık ayından itibaren Ukrayna’yı Rusya’ya karşı sokak çatışmalarına karşı hazırlamak için uçak ve tanksavarlarla silahlandırdı

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 10'uncu gününde de devam ederken, yayınlanan bir haberde ise savaş hazırlıklarının çok önceden başladığını ortaya koydu. Washington Post gazetesinin özel haberine göre ABD yönetimi, Ukrayna'yı şehir savaşlarına hazırladı. Habere gerekçe olarak gazetenin elde ettiği gizli belgeler gösterildi. Söz konusu belgede ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Kiev yönetimine uzun süredir gönderdiği askeri teçhizatların listesi yer aldı.

1 yıl boyunca sevkiyat yapılmış

Habere göre Pentagon, son bir yılda Ukrayna'ya bir dizi teçhizat ve devriye botları sağladı. Ancak listede en dikkat çeken detaylar geçtiğimiz aralık ayından itibaren gönderilen silahlar oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırı emrini 24 Şubat'ta vermişti. ABD'nin ise aralık ayından bu yana gönderdiği askeri yardımlar arasında uçaksavar roketleri ve çok sayıda piyade tüfeğinin yer aldığı görüldü.

İlk kez gönderildi! Rus hava araçlarını ve tanklarını vuracak şekilde...

Washington Post'taki haberin başlığında "Savaş yaklaşırken, ABD, Ukrayna'yı Rus hava araçlarını ve tanklarını vuracak şekilde silahlandırmış ve şehir çatışmalarına hazırlamış" denildi. Haberde, Beyaz Saray yönetiminin Ukrayna'ya ilk kez omuzdan taşınabilir Stinger hava savunma sistemlerinin yanı sıra Javelin füzelerini de gönderdiği belirtildi.

ABD, sokak çatışmalarını önceden görerek...

Gazeteye konuşan yetkililer, ABD'nin savaşın sokak çatışmalarına dönüşeceğini öngörerek böyle bir adım attığını belirtti. ABD'li üst düzey savunma yetkilisi, geçen yıl ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla askeri yardım taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Başkent Kiev'in merkezi cephe hattı gibi

Ukrayna şehirleri Rus ordusuna direnmeye devam ediyor. Rus ordusu Harkiv şehrini harabeye çevirdi. Mariupol ve Volnovaha'dan günlerdir süren bombardımana zor durumda olan sivillerin tahliyesi için ara verildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de adım adım yaklaşan Rus ordusuna karşı büyük bir hazırlık başladı. Hemen hemen her sokağa barikatlar kuruldu.

Kritik binaların etrafı bariyerlerlerle çevrildi

Özgürlük meydanının etrafına bile demir bariyerler, beton engeller konuldu. Kum siperler yapıldı. Şehirdeki birçok kamu binasının etrafı kum torbalarıyla güçlendirildi. Ana caddelerin üzerine barikatlar kuruldu. Yollara zırhlı araçların geçişini engellemek için engeller, mayınlar döşendi. Barikatların arkasına molotofkokteylleri bırakıldı.

66 bin Ukraynalı savaşmak için ülkelerine geri döndü

66 bin 224 Ukraynalı, Rusya'ya karşı savaşmak için ülkesine geri döndü. Kiev'de bulunan elçilikler de kapandı. Başkentteki bulunan 77 elçiliğin 70'i kapatıldı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sadece 7 elçilik açık kaldı. Açık kalan elçilikler de tahliye planını yaptı. Kiev'de çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte açık kalan elçilikler de ülkede kalan az sayıdaki vatandaşıyla Kiev'i terk edecek.