Batuhan Yaşar kimdir kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında yaşamını kaybetti. Bu acı haberin ardından Batuhan Yaşar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Batuhan Yaşar, ölüm sebebi ne? Gazeteci Batuhan Yaşar neden öldü, hastalığı neydi?

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Gazeteci Batuhan Yaşar, yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde vefat etti. Yaşar’ın ölüm nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken yarın öğlen saatlerinde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi. Bu acı haberin ardından Batuhan Yaşar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Batuhan Yaşar, ölüm sebebi ne? Gazeteci Batuhan Yaşar neden öldü, hastalığı neydi?

Batuhan Yaşar kimdir: 1 Haziran 1970 Yılında Afyon’un Emirdağ ilçesinde doğan Batuhan Yaşar, Yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başladı.

1994 yılına kadar sırasıyla bir çok alanda muhabirlik yaptı. Daha sonra 1998 yıllına kadar University of Westminster’de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT ve Türkiye Gazetesi’nin Londra muhabiri olarak görev yaptı.1998’de tekrar Ankara’ya döndü ve TGRT’de Diplomasi ve Savunma muhabiri olarak çalıştı.2000 Yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevini yaptı. Aynı yıldan itibaren Neler Oluyor programını hazırlayıp sunmaya başladı.2007 Yılında İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerinde bulundu. Yaşar, 2018’den bu yana da İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.

Bakan Koca'dan açıklama: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batuhan Yaşar’ın vefat haberini Twitter hesabından duyurdu. Bakan Koca, "Gazeteci ve yazar, İhlas Medya Grubu Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimiz, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve medya camiasına Başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Batuhan Yaşar’ın vefatı nedeniyle, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesaplarından Taziye mesajları yayımladı



