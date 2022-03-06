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Benzin ve motorine bir büyük zam daha geliyor! Motorin 22 lirayı aşacak

Benzin ve motorine bir büyük zam daha geliyor! Motorin 22 lirayı aşacak

Benzin ve motorine üst üste gelen 3 büyük zammın ardından yarından itibaren büyük bir zam daha geliyor... Yeni zamlarla motorinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak...

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Rusya-Ukrayna savaşına bir de dolardaki artış eklenince benzin ve motorine büyük zamların geldiği zam sağanağı sürüyor. Sektöre yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; yarın litrede motorine 1 TL 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Böylece akaryakıta üst üste beş iş günü zam gelmiş olacak. Motorin fiyatı 22 TL'yi aşacak.

İşte Mart ayında yapılan akaryakıt zamları...
- Akaryakıt ürünlerine bu hafta neredeyse her gün zam geldi. 2 Mart'ta LPG Oto gaza 61 kuruş zam yapıldı. 

- 3 Mart'ta benzin 88 kuruş, motorine 1,51 TL zamlandı. 

- Vatandaş zammın şokunu atlatamadan, 4 Mart günü bir büyük zam daha yapıldı. Benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL arttı.

- 5 Mart'ta ise benzinde 69, motorinde ise 84 kuruş artış yapıldı.

- Bunlara bir de her zamda akaryakıt istasyonların 1 ile 3 kuruş arasında değişen gizli zamları eklenindi. 

7 Mart itibariyle ise benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş daha zam geliyor...

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