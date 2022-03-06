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Batuhan Yaşar evli mi eşi ve çocukları var mı? Batuhan Yaşar neden öldü?

Batuhan Yaşar evli mi eşi ve çocukları var mı? Batuhan Yaşar neden öldü?

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında yaşamını kaybetti. Hastanede uzun süredir civa zehirlenmesi tedavisi görüyordu. Bu acı haberin ardından Batuhan Yaşar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Batuhan Yaşar, ölüm sebebi ne? Gazeteci Batuhan Yaşar neden öldü, hastalığı neydi?

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Gazeteci Batuhan Yaşar, yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde vefat etti. Yaşar’ın ölüm nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken yarın öğlen saatlerinde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi. Bu acı haberin ardından Batuhan Yaşar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Batuhan Yaşar, ölüm sebebi ne? Gazeteci Batuhan Yaşar neden öldü, hastalığı neydi?

Civa zehirlenmesi nedir: Cıvanın solunması kimyasal akciğer yangısına, doku yıkımına yol açan bronşit oluşumuna neden olur ve etkilenim sürerse ölümle sonuçlanır. Anorganik cıva tuzları böbrek ve merkez sinir sistemine ileri derecede toksiktir. Metil cıva mikrotübül oluşumunu, nöronlarda protein sentezini engeller.

Batuhan Yaşar kimdir: 1970 Yılında Afyon’un Emirdağ ilçesinde doğdu.

Yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başladı.

1994 yılına kadar sırasıyla Sağlık, Polis-Adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. Aynı yıl Londra’da gitti ve 1998 yıllına kadar University of Westminster’de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT ve Türkiye Gazetesi’nin Londra muhabiri olarak görev yaptı.

1998 Yılında tekrar Ankara’ya döndü ve TGRT’de Diplomasi ve Savunma muhabiri olarak çalıştı.
2000 Yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı yıldan itibaren Neler Oluyor programını hazırlayıp sunmaya başladı.

2006 Yılında kısa bir süre Fox TV Ankara Temsilciliği görevini yaptı.

2007 Yılında İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.

2015’den beri de Türkiye Gazetesinde köşe yazıyor.

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