Putin'in hastalık sırrı! Şişik yüzünün agresifliğinin sebebi de buymuş

Putin'in son dönemki yüzünün durumu, agresifliği üzerine hastalık yorumları yapılıyor. Pentagon'a işaret eden İngiltere basını, Putin'in 'şişik yüzünün' hastalık belirtisi anlamına geldiğini öne sürdü. Rus liderin, kemoterapi ilaçları aldığı iddia edildi.

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Pentagon'a işaret eden İngiltere basını, Putin'in 'şişik yüzünün' hastalık belirtisi anlamına geldiğini öne sürdü. Rus liderin, kemoterapi ilaçları aldığı iddia edildi.

Kiev-Moskova hattında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Pentagon ve Ukrayna'dan istihbarat raporlarına göre, Putin'in sağlığının iyi olmadığı kaydedildi.

Ölümcül kansere yakalandı ilaç alıyor

İngiltere basınından Daily Star'ın aktardığına göre, Putin, "ölümcül bağırsak kanseri" hastalığına yakalandı.

İsmi açıklanmayan bazı ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, Rus liderin "şişik yüzünün kemoterapi ilaçları veya steroidler aldığını gösterdiği" ve ayrıca yüzündeki gülümseme ifadesinin eksikliğinin "sürekli bir acı içinde olduğunu gösterdiği" ileri sürüldü.

Hastalığı onu agresif yapıyor

Söz konusu kaynaklar, "Bu, onu daha agresif yapabilir. Ardında miras bırakmak istediği için Ukrayna'ya saldırıyor olabilir" görüşünü paylaştı.

Pentagon'da çalışan eski bir askeri istihbarat yetkilisi, analistlerin 69 yaşındaki Putin'i mercek altına aldığını ve onların Putin'in "ciddi şekilde hasta" olduğuna inandıklarını söyledi.

Mutlu göründüğü çok az fotoğrafı var "Geçmişte gülümsediğini gördük, ancak 2022'de mutlu göründüğü çok az fotoğraf var. Hasta olduğundan eminiz. Koronavirüs endişesi nedeniyle personelini belli bir mesafede tutuyor" denildi.

Eski İngiliz Bakan Putin'in kaslarını yorumladı

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Lord David Owen, geçtiğimiz günlerde Times Radyosu'na verdiği demeçte, Putin'in değişen yüz şeklinin, Rus liderin steroidler kullandığının bir işareti olduğunu iddia ederken, bu ilaçların vücut geliştiricilerde "saldırganlığa" yol açtığını kaydetti.

Owen, "Kaslarıyla çok gurur duyuyor. Bu ilaçları kullanırsanız, size bu yüzü sağlar. Bağışıklığınızı azaltır ve sizi koronavirüse karşı daha savunmasız hale getirir" diye konuştu.