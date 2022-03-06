BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
HABER /  DÜNYA

İngiltere Başbakanı Johnson Putin'e karşı 6 maddelik planı açıkladı

İngiltere Başbakanı Johnson Putin'e karşı 6 maddelik planı açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahale sonrası gelen yaptırımlarda yeni aşamaya geçme hazırlığı yapılıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'e karşı 6 maddelik planı açıkladı.

Abone ol

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna saldırılarına karşılık vermek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı 6 maddelik bir plan hazırladığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 11’inci gününde de devam ediyor. Birçok ülke Rusya’ya karşı yaptırım uygulamayı sürdürürken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan yeni bir hamle geldi. NATO ülkelerinde savunmanın hızla güçlendirilmesi için 6 maddelik bir plan hazırladıklarını belirten Johnson, "Bizim yargıcımız geleceğin tarihçileri değil, Ukrayna halkıdır" dedi.

Putin’e karşı 6 maddelik plan
Johnson, hazırlanan 6 maddelik planın ayrıntılarını da paylaştı. Buna göre, dünya liderleri Ukrayna’daki “uluslararası insani koalisyon” için harekete geçmeli, Ukrayna “kendi öz savunmasında desteklenmeli”, Rusya’daki ekonomik baskılar artırılmalı, uluslararası toplum Rusya’nın Ukrayna’daki “aşamalı normalleşme” eylemlerine direnmeli, Ukrayna hükümetinin katılımıyla savaşa yönelik diplomatik kararlar alınmalı ve son olarak NATO ülkeleri arasında, “güvenliği ve direnci güçlendirmek için hızlı bir kampanya” olmalı.

Johnson geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına değinerek, "Masum sivillerin üzerine atmakta oldukları mühimmat kullanımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminden gördüklerimiz, benim görüşüme göre bu tam olarak bir savaş suçu olarak nitelendiriliyor" demişti.

İlgili Haberler
Putin'in hastalık sırrı! Şişik yüzünün agresifliğinin sebebi de buymuş Putin aradı ve vatanına ihanet etmesini istedi! 2034'e kadar girişini yasakladı ABD'li senatörden Putin'e suikast çağrısı: Rusya'da bir Brütüs var mı?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukrayna'nın Lviv kentinde casus şüphelisi direğe bağlandı
Foto Galeri Ukrayna'nın Lviv kentinde casus şüphelisi direğe bağlandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Depremin gelişini tahmin eden sistem! Telefona deprem olacağını mesaj atacak
Depremin gelişini tahmin eden sistem! Telefona deprem olacağını mesaj atacak
Bu sene oruç ne zaman başlıyor 2022 ilk sahur ne zaman?
Bu sene oruç ne zaman başlıyor 2022 ilk sahur ne zaman?
Rusya Ukrayna savaşı otomobili altüst etti Parça bulunamıyor İkinci el ne olacak?
Rusya Ukrayna savaşı otomobili altüst etti Parça bulunamıyor İkinci el ne olacak?
Halil Serbes kaç yaşında yaşıyor mu son hali nasıl? Halil Serbes ne yapıyor?
Halil Serbes kaç yaşında yaşıyor mu son hali nasıl? Halil Serbes ne yapıyor?
Japon otomobil devi Toyota'dan yok türkiye kararı! Toyota Türkiye'de üretime ara veriyor
Japon otomobil devi Toyota'dan yok türkiye kararı! Toyota Türkiye'de üretime ara veriyor
Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Toyota parça sıkıntısı nedeniyle üretime ara veriyor
Toyota parça sıkıntısı nedeniyle üretime ara veriyor
Benzin ve motorine bir büyük zam daha geliyor! Motorin 22 lirayı aşacak
Benzin ve motorine bir büyük zam daha geliyor! Motorin 22 lirayı aşacak
11. günde Rusya'nın yeni hedefi o şehir! Akıl hastanesini bastılar! Sürgünde Ukrayna Hükümeti kuruldu
11. günde Rusya'nın yeni hedefi o şehir! Akıl hastanesini bastılar! Sürgünde Ukrayna Hükümeti kuruldu
Milli Eğitim Bakanlığı şura kararlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı şura kararlarını açıkladı