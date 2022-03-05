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Ukrayna'nın Lviv kentinde casus şüphelisi direğe bağlandı

İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'nın Lviv kentinde casus şüphelisi direğe bağlandı

Ukrayna'nın Lviv kenti sakinleri, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen sivil giyimli birini yakalayarak direğe bağladı.

Ukrayna'nın Lviv kentinde casus şüphelisi direğe bağlandı

Rusya-Ukrayna savaşı 10. gününe girdi. Çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, ülkeden sarsıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Kentlerde Rus sabotajcıları ve casuslarına karşı Ukraynalılar teyakkuz halinde. 

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Ukrayna'nın Lviv kentinde casus şüphelisi direğe bağlandı

Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv kentinde casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil bantla direğe bağlandı. 

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Ukrayna'nın Lviv kentinde casus şüphelisi direğe bağlandı

Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darp edilmesi dikkat çekti.

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Ukrayna'nın Lviv kentinde casus şüphelisi direğe bağlandı

Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor.

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