Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.