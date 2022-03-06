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Ümit Özdağ "Diyanet'in arkasında namaza durmak günah" dedi! Melih Gökçek'le kapıştı

Ümit Özdağ "Diyanet'in arkasında namaza durmak günah" dedi! Melih Gökçek'le kapıştı

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Suriyeli gelinlere çeyiz yardımı yapmasını eleştirip, "Bunların arkasında namaz kılınmaz" dedi. Diyanet susarken Melih Gökçek, "Bu Diyanet'e cenaze namazını kıldırırsan sana yazıklar olsun" dedi. Ümit Özdağ'dan FETÖ cevabı verdi...

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, BBN Türk'te Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu Ceviz Kabuğu programına katıldı. Diyanet'in Suriyeli genç kızlara çeyiz yardımı yapmasını eleştirip, "Yav sizin arkanızda namaza durmak günah be!" diye tepki gösterdi. 

Ümit Özdağ'ın Diyanet'e yönelik eleştirilerine Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek yanıt verdi. Melih Gökçek, Özdağ'ın o sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayıp, "Bu Diyaneet'e cenaze namazını kıldırırsan sana yazıklar olsun. Vasiyet et namazını kılmasınlar" dedi.

Ümit Özdağ ise Melih Gökçek'in eleştirisine "FETÖ" üzerinden yanıt verdi. Özdağ, "Benim cenaze namazımı İstiklal Harbi’nde Atatürk ile aynı safta olan gerçek müslüman hocaların izinden gelen bir imam kıldırır. Senin cenaze namazını yıllarca Ankara’yı peşkeş çektiğin FETÖ kıldırır" dedi.

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