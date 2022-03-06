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IMF isim vermeden Türkiye'yi uyardı: Ağır şekilde etkilenecek.

IMF isim vermeden Türkiye'yi uyardı: Ağır şekilde etkilenecek.

IMF, Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomiye "sert etkileri olacağı" konusunda uyarı yaptı. Ayrıca isim vermeden Ukrayna ve Rusya ile yakın ilişkileri olan ülkeleri kastederek bu durumdan ağır şekilde etkileneceğini söyledi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) cumartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgal hareketi ve devamında gelen yaptırımların küresel ekonomiye "ciddi etkileri olacağı" konusunda uyarıda bulundu:

"Şu an durum stabil değil ve genel görünüm olağandışı şekilde belirsiz. Durumun şu anda bile çok ciddi ekonomik sonuçlar yarattığı gözüküyor. Eğer çatışmalar şiddetlenirse ekonomik zarar çok daha yıkıcı olacaktır."

Açıklamada, enerji ve ticari mal fiyatlarının çok arttığı, enflasyonun birçok ülkede yükseldiği bilgisine de yer verildi. Rusya'ya yönelik yaptırımların da tüm bu gelişmeler üzerine çok daha geniş çapta sonuçlar yaratacağı ifade edildi.

IMF, isim vermeden, Ukrayna ve Rusya'yla yakın ekonomik ilişkileri bulunan ülkelerin özellikle bu durumdan çok ağır şekilde etkileneceğini; bu ülkelerde bazı ürünlerin bulunamayacağını, arz dengesinde sorunlar yaşanacağını belirtti.

Tüm bunlara Avrupa'ya doğru yaşanan göçmen akını da eklenince, IMF'ye göre, savaşın küresel etkileri daha sert hissedilecek.

IMF'nin yönetim kurulu cuma günü bir araya gelerek savaşın ekonomik etkilerini görüşmüştü. Gelecek hafta da bir toplantı yapması beklenen kurul, Ukrayna'nın 1,4 milyar dolarlık acil durum yardımı talebini de görüşecek.

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