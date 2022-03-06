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İnternette 36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı başladı!

İnternette 36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı başladı!

RUSYA-Ukrayna savaşının etkisiyle Türkiye'nin ayçiçek yağı sıkıntısı başlayacağı haberleri üzerine vatandaş marketlere akın etti. Marketlerde raflar boşalırken zincir marketler raflardan yağları kaldırdı. Yağ krizi sonrasında internette 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 36 ay vadeli taksitle satılmaya başlandı.

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Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Türkiye'nin ham yağ ithalatının olumsuz etkileneceği endişesiyle başlayan yağ krizi sonrasında internette 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 36 ay vadeli taksitle satılmaya başlandı.

Hepsiburada isimli internet sitesinden yer alan bir ilana göre 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 1.098 liradan satılırken, aylık 44 lira ödemeyle 36 ay vadeli taksit seçeneği sunuldu. 

Dün jeopolitik gerilimlerin etkisiyle piyasada yeterli ürün bulunmadığı ve buna bağlı olarak fiyatlarda artış görüleceği endişesiyle pek çok markette izdiham yaşanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yağ krizine ilişkin bu sabah yaptığı açıklamada "Türkiye'nin yeterli yağ stoku var" demişti.

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