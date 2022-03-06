Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme Putin ne cevap verdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ateşkes ve ve müzakere masasına ilişkin detaylar görüşüldü. Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde, acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirttiği açıklandı. Kremlin'den yapılan açıklamada ise şartlar öne sürülerek operasyonun devamı vurgulandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Kremlin 'devam' dedi Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan’a Ukrayna’da gerçekleştirilen operasyonun gidişatı hakkında bilgi verdi. Putin, görüşmede Erdoğan’a operasyonun ancak Kiev’in askeri eylemlerine son vermesi ve Rusya’nın taleplerini kabul etmesi halinde duracağını söyledi.

İki tarafla da konuşacak birileri olmalı

Görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamıştı. Kalın Rusya'ya tüm köprülerin atılmasının yanlışlığını belirterek "İki tarafla da konuşabilecek birileri olmalı' diyerek Türkiye'nin konumuna dikkat çekmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO toplantısı sonrası Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşturmak istediklerini açıklamıştı.

Diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün pek çok liderle görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme trafiğine ilişkin bilgilendirme İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda ile de görüştü. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ele alındı.Bir görüşme de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le gerçekleşti. Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele aldı; iki ülke ilişkileri de konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir görüşme yaptı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil, bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.