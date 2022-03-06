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İBB'den 8 Mart Kadınlar Günü için karar: Ücretsiz olacak

İBB'den 8 Mart Kadınlar Günü için karar: Ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kadınlara ücretsiz yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İstanbul'da ulaşım kadınlara ücretsiz olduğunu duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulkart sitesinden yaptığı duyuruyla birlikte kadınlar otobüs, metrobüs, metro ve şehir hatları vapurlarını ücretsiz kullanacak. Belediye kampanya ile ilgili ayrıntılı bir duyuruyu da paylaştı.

Yapılan duyuruya göre otobüs, metrobüs, metro ve şehir hatlarında geçerli olacak kampanyaya göre, "İstanbulkart Mobil’den 8.03.2022 tarihinde kadın kullanıcılar tarafından ulaşımda yapılacak QR kod ile ilk geçişin iadesi yapılacaktır. Hediye geçiş tutarı elektronik para olarak QR ödemesi yapılan dijital karta yüklenecektir. Geçiş tutarı üzerinden maksimum 5,48 TL’ye kadar hediye edilecektir. QR kod ile Otobüs, Metrobüs, Metro ve Şehir Hatlarında geçerli ödeme noktalarında geçiş yapılabilir" denildi. Duyuruda, kampanyanın geçerli olduğu tarihin sadece 8 Mart olduğu belirtildi ve "Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir" denildi.

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