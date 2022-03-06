Kemal Kılıçdaroğlu ısrarcı! 'Oligarkların götürdüğü parayı geri alacağız' Ethem sancak da oligark!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası Rus oligarkların mallarına dünyanın dört bir yanında el konulmasının ardından 'Türk Oligarklar' dediği kişilerin de mallarına el konulacağı iddiasını tekrarladı. Kılıçdaroğlu, Rusya'da yaptığı açıklamalarla tepki çeken iktidara yakın işadamı Ethem Sancak'ın da bir oligark olduğunu söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 liderin altına imza attığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem bildirisiyle ilgili eleytirilere cevap verdi. Ortak metinde 1921 Anayasası’na atıf yapılırken, 1961 Anayasası’na atıfta bulunulmamasına yönelik eleştirilere Kılıçdaroğlu, "Kimse öküz altında buzağı aramasın. Bu metin iyi niyetle hazırlanmış ve 100. yılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmayı ortak hedef olarak belirlemiş bir metindir" diye tepki gösterdi.

Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Elbette yetersiz bulanlar olabilir. Eleştirenler olabilir. Hepsini saygıya karşılıyoruz. Ancak bugün Türkiye’de demokrasi yok. En önemli sorunumuzdur. 21. yüzyılda Türkiye’yi demokrasisiz bırakan bir iktidar var. Biz bu iktidarı seçimle göndereceğiz, en çağdaş, en özgürlükçe, en kapsayıcı anayasayla demokrasiyi inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizi taçlandıracağız. Bu amaçla yaptığımız iyi niyetli çalışmamız başarıya ulaşacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

"Anayasanın ilk dört maddesi ortak noktamız"

“Anayasanın ilk dört maddesi ortak noktamızdır" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Bunu defalarca söyledim. Anayasanın ilk dört maddesi bizim kırmızı çizgimizdir. Son olarak TOBBB Genel Kurulu’nda elime anayasayı alarak ilk dört maddeyi ve bu konudaki duruşumuzu anlattım. Bizim Atatürk’ü göz ardı etmememiz mümkün olabilir mi? Atatürk’ün değeri konusunda altı parti arasında hiçbir sorun yoktur. Bunlar yapay olarak çıkarılan tartışmalardır.”

Oligarkların götürdüğü parayı geri alacağız! Ethem Sancak da oligark

"Bu ihale sistemiyle Erdoğan da tıpkı Putin gibi tek adam olarak oligarklarını yarattı. Oligarkların tipik örneği Ethem Sancak’tır. Son olarak Moskova’da yaptığı açıklama da bunu gösteriyor zaten. Ethem Sancak, sırf zenginliğine zenginlik katmak için, sırf para için, kişisel hırsı için Erdoğan’ı ikna edip Türkiye’nin tank üretmesini engelleyen kişidir. Rusya’ya gitmiş ve ileri geri konuşarak Erdoğan’ın oligarkı olduğunu göstermiştir.”