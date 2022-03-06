BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
HABER /  GÜNCEL

Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan zeytinlik iddialarına açıklama

Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan zeytinlik iddialarına açıklama

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bazı basın yayın organlarında yer alan "Zeytinliklerden sonra sit alanları da ranta açılıyor" şeklindeki asılsız, mesnetsiz haberler nedeniyle açıklama yapılma ihtiyacı duyulduğunu belirterek konuya ilişkin duyuru yaptı.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, koruma alanlarının ranta açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığının anımsatıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yayımlanan yönetmelikte, haberde iddia edildiği gibi yeni bir düzenleme yapılmamış, tam aksine, korunan alanlarda halihazırda var olan faaliyetlerin bile büyüklük ve kapasiteleri hakkında sınırlayıcı düzenlemeler getirilmiştir. Her şeyden önce, haberin temel düşüncesini teşkil eden 'Nitelikli Doğal Koruma Alanlarının tanımının daha fazla yapılaşmaya izin verecek şeklinde değiştirildiği' iddiası tamamen asılsızdır. Tüm varlıklarını yalan ve iftiraya borçlu olan bir siyasi partinin temsilcisinin yaptığı diğer çarpıtma ise söz konusu haberde isimleri verilen alanların nitelikleriyle ilgilidir."

Patara, Kekova, Kelebekler Vadisi, Ihlara Vadisi, Salda Gölü ve Pamukkale bölgelerinin Özel Çevre Koruma Bölgeleri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayımlanan yönetmelik değişikliği ise doğal sit alanlarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Asılsız iddiaların sahipleri, yönetmeliğin eski haliyle karşılaştırıldığında yapılan düzenlemelerin izinleri genişletmediğini, tam aksine daha çevreci hale getirdiğini; geçtiğimiz yıl milletimizi yasa boğan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin başında gelen yangınlara karşı tedbirleri güçlendirdiğini milletimizden gizlemektedir. Her daim, doğa koruma ve çevre faaliyetlerini politik bir argüman olarak kullanma alışkanlıklarını sürdürenler bir defaya mahsus olarak konuya objektif bir gözle bakabilme özgüvenini gösterebilselerdi, kesin korunacak hassas alanlarla ilgili 'rant' amaçlı bir yapılaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını, tamamen çevre-doğa-insan ortak menfaatinin gözetildiğini apaçık göreceklerdi."

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Doğamızın ve milletimizin menfaatinin bir gereği olarak zorunluluk arz eden hallerde, yeni bir yol güzergahı açılmadan, mevcut yol güzergahı kullanılması koşuluyla, altyapı uygulamaları yapılmasına, ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesislerin yapımına ve orman yangın yolu açılmasına imkan sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. Biz, bugüne kadar yaptığı doğa koruma çalışmalarıyla ülkemizin korunan alan büyüklüğünü, toplam yüzölçümümüzün yüzde 9,6'sından yüzde 11,9'una çıkaran bakanlık olarak her türlü mesnetsiz iddia ve siyasi manipülasyonla mücadele edecek, korunan alanlarımızın genişliğini, koruma kalitemizi ve bilimsel çalışmalarımızı artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
THY Ukrayna seferleri ile ilgili açıklama yaptı
THY Ukrayna seferleri ile ilgili açıklama yaptı
Aziz Yıldırım, derbi öncesi Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yle görüşüp bakın ne istedi?
Aziz Yıldırım, derbi öncesi Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yle görüşüp bakın ne istedi?
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Şahin Kendirci kaç yaşında aslen nereli Şahin Kendirci'nin kaç kardeşi var?
Şahin Kendirci kaç yaşında aslen nereli Şahin Kendirci'nin kaç kardeşi var?
Kemal Kılıçdaroğlu ısrarcı! 'Oligarkların götürdüğü parayı geri alacağız' Ethem sancak da oligark!
Kemal Kılıçdaroğlu ısrarcı! 'Oligarkların götürdüğü parayı geri alacağız' Ethem sancak da oligark!
Zeliha Kendirci kaç yaşında aslen nereli? Dilberay'ın gençliği oynadı Zeliha Kendirci kimdir?
Zeliha Kendirci kaç yaşında aslen nereli? Dilberay'ın gençliği oynadı Zeliha Kendirci kimdir?
Tanesi 300 TL'ye satılıyor! Şanlıurfa'da çırak bulamıyor: Bu mesleğin en fazla 15 yıllık ömrü kaldı
Tanesi 300 TL'ye satılıyor! Şanlıurfa'da çırak bulamıyor: Bu mesleğin en fazla 15 yıllık ömrü kaldı
Kiev'de şehir savaşı başlamak üzere Çeçenler akıl hastanesini bastı Zelenski'den şok eden açıklamalar
Kiev'de şehir savaşı başlamak üzere Çeçenler akıl hastanesini bastı Zelenski'den şok eden açıklamalar
İBB'den 8 Mart Kadınlar Günü için karar: Ücretsiz olacak
İBB'den 8 Mart Kadınlar Günü için karar: Ücretsiz olacak
Şahin Kendirci kaç kardeş ailesi anne babası nerede yaşıyor?
Şahin Kendirci kaç kardeş ailesi anne babası nerede yaşıyor?