1987'den sonraki en iddialı kar geliyor! Orhan Şen "10-11-12 Mart'a dikkat" deyip uyardı
'MART kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oluyor... Ocak ayında tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da etkili olan kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji'den gelen son hava tahminlerine 10 Mart Perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, İstanbul'a "Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat" uyarısı yaptı. İŞte meteorolojinin son hava durumu raporu...
Mart ayına girdiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul için karla karışık yağmur tahmininde bulunuldu. Öte yandan Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklığının da 0 dereceyi görmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. DR. Orhan Şen ise İstanbul için bugün akşama doğru yağmur başlayacağını belirtip Mart ayı kar yağışları için uyardı: Şimdiden önlem alın...
Meteoroloji gelen bilgilere gör; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Düzce ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim" mesajını paylaştı.
Orhan Şen bugün için ise şu tahminlerde bulundu: "Bugün Güney Doğu A. Akdeniz Marmara ve Ege de yağmur var. Doğu A. Kuzeyinde Kar var. Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa da yağış kuvvetli. Marmarada poyraz kuvvetli. Batıda sıcaklıklar bugün de 2-3 C artacak."