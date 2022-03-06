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Aziz Yıldırım, derbi öncesi Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yle görüşüp bakın ne istedi?

Aziz Yıldırım, derbi öncesi Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yle görüşüp bakın ne istedi?

FENERBAHÇE bugün lig lideri Trabzonspor ile saat 19:00'da karşılaşacak. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi takımın iki yıldızıyla bir mekanda denk geldi. Aziz Yıldırım, oyunculardan Trabzonspor maçına özel bir istekte bulundu.

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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi takımın iki yıldızıyla bir mekanda denk geldi. Tivibu yorumcusu Mehmet Ayan, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesinde yaşanan bir olayı anlattı. Ayan, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin iki yıldızıyla yaşadığı olaydan şu sözlerle bahsetti:

Aziz Yıldırım, yemek yediği mekanda Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci ile denk gelip Trabzonspor maçı için onlardan her şeyi bir kenara bırakmalarını, bu maçın Fenerbahçe için çok önemli olduğunu ve maça konsantre olmalarını istedi. Dev karşılaşma bu akşam 19.00'da başlayacak.

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