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THY Ukrayna seferleri ile ilgili açıklama yaptı

THY Ukrayna seferleri ile ilgili açıklama yaptı

Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta seferlerini iptal eden THY, bu süreyi 21 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.

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THY resmi internet sitesinden yapılan duyurada, “24 Şubat-21 Mart 2022 (dahil) tarihleri arasındaki Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır” denildi. Havayolu şirketi Kişinev (Moldova) uçuşlarını 21 Mart’a, Rostov (Rusya) uçuşlarını da 20 Mart’a kadar iptal ettiğini de bildirdi.

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