İslam Memiş 2 hafta süre verdi! Altında öyle bir yükseliş olacak ki alamayacaksınız!

"Bu günler 2 hafta sonra unutulur" diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve döviz yatırımcısına "manipülaslon' uyarısı geldi. "Önce kripto paraları parlatacaklar" diyen Memiş, "Altında öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak" dedi.

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın değerinde uyarılar geldi. “Altın değer kazanırsa kripto paralar değer kaybeder, kripto paralar değer kazanırsa altın değer kaybeder” diyen İslam Memiş, "Ters orantılı hareket eder. Yani, altın satanlar kripto alır, kripto satanlar altın alır" deyip yatırımcıları manipülasyona karşı uyardı ve ekledi: "Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak." İşte İslam Memiş'in savaş ortamında altın, döviz ve kripto para tahminleri...

Altın ve gümüş savaş ortamlarını sever

- Emtialar savaş ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Ancak soru şu:

- “Şuan gerçek bir savaş mı, manipülasyon piyasası mı var?” Yüzde 90 için bu sorunun cevabı “SAVAŞ” var. Benim cevabım da “MANİPÜLASYON” var.

Ons altın nasıl olur da 2000 doları geçemez!

- Dünyada enflasyon rakamları ve savaş patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramaz?

- 11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons’un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade için baskılıyorlar.

- Geçen yıl “Geçici enflasyon söylemi yalanı” ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer tekrar 1.880 dolar veya daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o zaman manipülasyon yaptıkları ortaya çıkacaktır.

Öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak

- Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her zamanki gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak.

Gram altın için 1450 lira öngörümde tereddüdüm yok!

- Yıllık öngörüm olan ons altında 2.150 dolar, gram altında 1.450 lira ons gümüşte 40 dolar gram gümüşte 20 lira seviyelerinde bir terettüm yok. Ancak manipülasyonun geçmesi gerek.

Önce kripto paraları parlatacaklar sonra...

- Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.

- Toplamaları için bugün yüksekten altın ve gümüşü satmaları lazım.

Geçen yıl “Geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı”... Bu yıl “Savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır”

Bugünler 2 hafta sonra unutulur!

- Bu günler 2 hafta sonra unutulur. Ben yine altın, gümüş, kripto para ve pariteler üzerinde oynanan oyunlar ile neler olduğunu hatırlatırım.

Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu işlemi de parite ile yapın. Yapın ki HANİCİLER gibi açıkta kalmayın!...