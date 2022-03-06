70 bin TL'ye eleman bulamayan Muhsin Bayrak Chelsea'ye talip oldu! Putin'in dostu Roman Abramoviç Türkiye'de

24 Şubat günü Putin'in Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon günlerdir devam ediyor. Tüm dünyanın gözü önünde sivillerin de hayatını kaybettiği savaşı başlatan Rusya'ya birçok ülke silah yerine ekonomik yaptırımlarla saldırmaya başladı.