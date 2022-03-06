70 bin TL'ye eleman bulamayan Muhsin Bayrak Chelsea'ye talip oldu! Putin'in dostu Roman Abramoviç Türkiye'de
RUSYA'nın Ukrayna işgali sonrasında Vladimir Putin'ı başkanlığa getiren iş insanı Roman Abramoviç Chelsea'yi satmak zorunda kaldı. Dünyaca ünlü kulübe talip olan Türk Muhsin Bayrak büyük merak konusu oldu.
24 Şubat günü Putin'in Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon günlerdir devam ediyor. Tüm dünyanın gözü önünde sivillerin de hayatını kaybettiği savaşı başlatan Rusya'ya birçok ülke silah yerine ekonomik yaptırımlarla saldırmaya başladı.
Rusya'ya yaptırımlarını açıklayan ülkelerden biri de İngiltere'ydi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiltere'nin yaptırımlarının, tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef alacağını bildirmişti.
Bu açıklamanın ardından da Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich’in Vladimir Putin ile olan ilişkilerinden dolayı İngiltere’de yaşamasının yasaklandığı iddia edilmişti.
Daha sonra da İngiltere Premier Ligi ekiplerinden olan kulübün internet sitesinde bir açıklama yayımlayan Abramoviç, Chelsea'yi satmaya karar verdiğini açıklamıştı.