Ömer Danış evli mi, çocuğu var mı? Ömer Danış eşi kimdir?

Beni Köyümüm Yağmurlardından Yıkasınlar ve Şerefsiz şarkısı ile 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Ömer Danış, bu akşam İbo Show'un konuklarından biri olacak. 53 yaşında olan Ömer Danış aslen Elazığlı. Hayatı ile merak edilen Ömer Danış evli mi, çocuğu var mı?

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İbo Show'da bu akşam konuklardan biri de özellikle 90'lı yıllarda şarkıları ile gündem olan şarkıcı Ömer Danış olacak. Bir dönem Köyümün Yağmurları ve Şerefsiz şarkıları ile konuşulan Ömer Danış'ın özel hayatı da merak ediliyor. Kameralardan uzak bir yaşam süren Ömer Danış'ın evliliği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ömer Danış'ın çocuğu yoktur.

Ömer Danış kimdir: Ömer Danış, 10 Haziran 1968 yılında Elazığ'da doğdu. Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış, müzikle 1980 yılında Elâzığ’da tanıştı. Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar, Kurtlar Sofrası, Ömer Danış 98, Şerefsiz adlı toplam dört adet solo albüm çıkardı.

Ömer Danış, 2001 yılında beşinci albümü olan Ağlama Gözbebeğim'i çıkardı. 12 parçanın bulunduğu albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve sanatçının kendi besteleri bulunuyor. Yönetmenlik deneyimi de olan Ömer Danış, ilk klibini albümle aynı adı taşıyan parçası Ağlama Gözbebeğim adlı parçaya çekti.