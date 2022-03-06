BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
HABER /  GÜNCEL

Ömer Danış evli mi, çocuğu var mı? Ömer Danış eşi kimdir?

Ömer Danış evli mi, çocuğu var mı? Ömer Danış eşi kimdir?

Beni Köyümüm Yağmurlardından Yıkasınlar ve Şerefsiz şarkısı ile 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Ömer Danış, bu akşam İbo Show'un konuklarından biri olacak. 53 yaşında olan Ömer Danış aslen Elazığlı. Hayatı ile merak edilen Ömer Danış evli mi, çocuğu var mı?

Abone ol

İbo Show'da bu akşam konuklardan biri de özellikle 90'lı yıllarda şarkıları ile gündem olan şarkıcı Ömer Danış olacak. Bir dönem Köyümün Yağmurları ve Şerefsiz şarkıları ile konuşulan Ömer Danış'ın özel hayatı da merak ediliyor. Kameralardan uzak bir yaşam süren Ömer Danış'ın evliliği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ömer Danış'ın çocuğu yoktur. 

Ömer Danış kimdir: Ömer Danış, 10 Haziran 1968 yılında Elazığ'da doğdu. Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış, müzikle 1980 yılında Elâzığ’da tanıştı. Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar, Kurtlar Sofrası, Ömer Danış 98, Şerefsiz adlı toplam dört adet solo albüm çıkardı.

Ömer Danış, 2001 yılında beşinci albümü olan Ağlama Gözbebeğim'i çıkardı. 12 parçanın bulunduğu albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve sanatçının kendi besteleri bulunuyor. Yönetmenlik deneyimi de olan Ömer Danış, ilk klibini albümle aynı adı taşıyan parçası Ağlama Gözbebeğim adlı parçaya çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den 8 Mart sürprizi! Süper Lig maçlarına kadın hakemler atandı
TFF'den 8 Mart sürprizi! Süper Lig maçlarına kadın hakemler atandı
Zonguldak'ta bekçi görev yerine gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı
Zonguldak'ta bekçi görev yerine gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı
Türkiye ekonomisi slumpflasyona geçecek! Savaşın 5 etkisi
Türkiye ekonomisi slumpflasyona geçecek! Savaşın 5 etkisi
Denizli'de makatında torpil patlattı cinsel organı hasar aldı! En son babasına ise bakın ne yapmış
Denizli'de makatında torpil patlattı cinsel organı hasar aldı! En son babasına ise bakın ne yapmış
Kibariye kaç yaşında aslen nereli Kibariye kaç yaşında anne oldu?
Kibariye kaç yaşında aslen nereli Kibariye kaç yaşında anne oldu?
İslam Memiş 2 hafta süre verdi! Altında öyle bir yükseliş olacak ki alamayacaksınız!
İslam Memiş 2 hafta süre verdi! Altında öyle bir yükseliş olacak ki alamayacaksınız!
EPDK'ya elektrik alım fiyatlarına müdahale yetkisi
EPDK'ya elektrik alım fiyatlarına müdahale yetkisi
Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan zeytinlik iddialarına açıklama
Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan zeytinlik iddialarına açıklama
THY Ukrayna seferleri ile ilgili açıklama yaptı
THY Ukrayna seferleri ile ilgili açıklama yaptı
Aziz Yıldırım, derbi öncesi Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yle görüşüp bakın ne istedi?
Aziz Yıldırım, derbi öncesi Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yle görüşüp bakın ne istedi?