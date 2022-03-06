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Zonguldak'ta bekçi görev yerine gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta bekçi görev yerine gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı

ZONGULDAK’ta çarşı mahalle bekçisi, görev yerine gelmeyince arabasında ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak-İstanbul karayolu Uzungüney köyü kavşağında yaşandı. İddialara göre Kdz. Ereğli ilçesindeki görevinden dönen çarşı mahalle bekçisi Sedat Sayım, hafta sonu maç görevi için yeniden ilçeye gitmek için evinden ayrıldı. Ancak saatler sonra görev yerine gelmediği yönünde telefon alan ailesi Sayım’ı evlerinin yakınındaki kavşakta 67 ABF 005 plakalı aracında ölü olarak buldu.

Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından yapılan incelemede Sayım’ın ateşli silahla öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Sayım’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Aracı ise yakınları tarafından teslim alındı. Acı haberi alan babası olay yerinde gözyaşı dökerken, Sayım’ın iki yıl önce bekçiliği kazandığı öğrenildi. Bekçinin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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