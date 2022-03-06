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Türkiye'nin yeni hedefini Fuat Oktay açıkladı! Rus işgali sonrası gözler oraya çevrilmişti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin yeni hedefini Fuat Oktay açıkladı! Rus işgali sonrası gözler oraya çevrilmişti

KAZAKİSTAN'da önemli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin bölgedeki hedeflerini anlattı. Oktay, Türkiye ile Kazakistan arasında demir yolu ve kara yolu ulaşımındaki ortak koridorun daha fonksiyonel hale getirilebilmesi için Hazar koridorunun çok yoğun faaliyete geçeceği bir hattı oluşturmak istediklerini bildirdi.

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KAZAKİSTAN'daki 2 günlük resmi ziyaretini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı bölgede yoğun bir gündem olduğunu aktardı. Oktay, böyle bir dönemin Türkiye'ye çok daha farklı sorumluluklar yüklediğini belirterek Rusya ile en uzun kara sınırına sahip ülkenin kardeş devlet Kazakistan olduğunu hatırlattı. Hem Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Kazakistan ile istişarelerde bulunmak hem de ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirmek üzere ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Oktay, bölgedeki krizin sonlandırılmasıyla ilgili, birlikte nasıl bir çalışma yürütülebileceğinin görüşüldüğünü söyledi.

"Hazar koridorunun faaliyete geçeceği bir hattı oluşturmak istiyoruz"

Fuat Oktay, özellikle Karma Ekonomik Komisyonu çerçevesinde ekonomik ticari ilişkileri çok detaylı değerlendirdiklerini, yaptıkları çalışmalar sonucunda birçok sektörü içeren çok geniş kapsamlı bir eylem planı üzerinde de hemfikir kaldıklarını kaydetti. Başta gümrükler olmak üzere lojistik ve ulaşım açısından Türkiye ve Kazakistan arasını daha hızlı ulaşılır kılabilmek için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Oktay, bu sayede bölgedeki diğer tüm ülkelerle de çok daha rahat iletişim sağlanabileceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şöyle devam etti:

"Demir yolu ve kara yolu ulaşımı alanında ortak koridorun geleceğe dönük nasıl daha fonksiyonel hale getirilebileceğiyle alakalı çalışmalarımız oldu. Bu zaten geçmişte de vardı, şimdi de değerlendirmelerimizi yaptık. Bazı kararlarımızı aldık. Bu ivme geleceğe dönük artarak devam edecek. Türkiye'den hemen hemen her gün bir ihracat trenimiz bu bölgeye geliyor, Çin'e kadar uzanıyor. 'Trans Hazar' diye ifade ettiğimiz Hazar koridorunun çok yoğun olarak faaliyete geçeceği bir hattı oluşturmak istiyoruz. Halihazırda var ama kapasiteyi artırmak ve genişletmek istiyoruz. İnşallah bütün bunlar hayata geçecek. Yine tarım, madencilik, enerji alanında çok ciddi fırsatlar var."

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