Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünyayı sarstı! Tedarik zinciri Türkiye'ye kaymaya başladı

RUSYA'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan bir dizi ekonomik ambargo, hava ve deniz limanlarının kapatılması, pandemi sonrasında toparlanmaya çalışan lojistik ve tedarik zincirine büyük darbe vurdu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen perakende ve tedarik zinciri fuarında toplanan uluslararası lojistik şirketleri ürün fiyatlarında büyük artışlar olacağı öngörüsünde bulundu, tedarik zincirinin Türkiye'ye kayacağı ve hatta kaymaya başladığını belirtti.

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İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da düzenlenen perakende ve tedarik zinciri fuarında toplanan uluslararası lojistik şirketleri pandemi döneminde ülkelerin kapanmasıyla ağır darbe alan tedarik zinciri normal şartlarda sektörün nasıl ayağa kalkacağı ve ticari ürünlere takip cihazları takılması gibi konuları tartışıyordu. Bu yıl Londra'da toplanan yüzlerce uluslararası şirketin tek konuştuğu konu ise Rus ve Ukrayna limanlarının kapanması nedeniyle bozulan tedarik zinciri oldu.

"Pandemiden beter"

İngiltere'nin önde gelen lojistik şirketlerinden Zencargo'nun iş geliştirme direktörü Dan Smith-Cox, "Ukrayna krizi nedeniyle bir yandan petrol fiyatları artıyor, maliyetler yükseliyor, öte yandan Ukrayna ile Rusya'nın hava ve deniz limanlarını, kara ve tren yollarını kullanan şirketler alternatif güzergahlar arıyor. Ürünler artık Türkiye üzerinden gelmeye başladı, zincir Türkiye'ye kayacak. Krizin daha da tırmanmasını bekliyoruz. Tedarik zincirindeki aksaklıklar pandemi nedeniyle kapanmalardan daha beter" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük üç deniz nakliye şirketi MSC, Maersk ve CMA CGM, Rusya'dan çekildiklerini açıklarken alternatif güzergah bulmakta zorluk çektiklerini duyurdu. Ukrayna krizi tedarik zincirinde Ukrayna ve Rusya'nın tekel olduğu ürünlerin temin edilmesini de vurdu.

Tedarik zinciri devlerinden Scala şirketinin direktörü Dave Howorth, Rusya ve Ukrayna'nın tarım, petrol ve doğal gaz gibi ürünler dışında değerli maden ve metallerde de en büyük üretici olduğuna dikkat çekti. Otomotiv başta olmak üzere elektronik ürünlerde kullanılan yarı iletken çiplerin üretim sürecinde neon kimyasalının kullanıldığını anlatan Howorth, Rusya ve Ukrayna'nın bu pazarda lider olduğunu ve sadece ABD'nin neon ihtiyacının yüzde 90'nını Ukrayna'dan temin ettiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya, kriz öncesinde dünya tahıl üretiminin yüzde 23'ü, ayçiçek yağı üretiminin ise yüzde 60'ını gerçekleştiriyordu.

Ukraynalı şoför krizi

Avrupa Birliği'nde (AB) karayolu lojistik şirketlerinin bir başka sorunu ise Ukraynalı kamyon şoförlerin kontak kapatıp savaşa gitmesi oldu. Sadece Polonya'da savaş öncesinde şoförlerin yüzde 30'u Ukraynalı şoförlerden oluşuyordu. Şoförlerin yanı sıra 80 bin kalifiye Ukraynalı işçinin Rusya ile savaşmak üzere ülkelerine dönmesi birçok sektörde iş gücü açığına neden oldu.