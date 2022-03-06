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Ekonomik yaptırımlara maruz kalan Rusya'dan dost olmayan ülke kararı! Hükümete iki gün süre verildi

Ekonomik yaptırımlara maruz kalan Rusya'dan dost olmayan ülke kararı! Hükümete iki gün süre verildi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre 'dost olmayan' ülkelere Rus şirketlerin borç ödemeleri ruble ile yapılacak. Hükümete iki gün içinde dost olmayan ülkeleri belirleme süresi verildi.

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UKRAYNA'yı işgali sonrası Batı tarafından ciddi ekonomik yaptırımlara maruz bırakılan Rus ekonomisi zor günler geçiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine 'dost olmayan' ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.

Kararnameye göre 'dost olmayan' ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.

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